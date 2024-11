Ilrestodelcarlino.it - Centro antiviolenza “Parla con noi“ in aumento le richieste di aiuto

Sono 179 le donne che nel 2023 si sono rivolte alcon Noi“, punto di riferimento in provincia per chi subisce maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, che da qualche anno ha sportelli anche a Urbino e Cagli, e i primi 10 mesi del 2024 segnalano un dato già in crescita, con 183d’assistenza. A fornire i numeri sono state Sonia Patriarca e Zeralda Daja, operatrici delnato a Pesaro nel 2009, presentandoli insieme alla coordinatrice dell’Ambito territoriale 4, Elena Pazzaglia, e alla presidente della Commissione consiliare Pari opportunità, Brunella Zolfi, in una conferenza organizzata dal Comune di Urbino. "Lo sportello esiste come spazio sicuro di ascolto e accoglienza, ma anche per offrire alle donne un percorso di fuoriuscita personalizzato dalla situazione in cui si trovano o una sorta di cassetta degli attrezzi da usare per rendere più sicura la permanenza in casa – hanno detto –.