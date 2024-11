Biccy.it - Basciano, il testo completo del giudice dopo la scarcerazione: “Con Codegoni rapporto sereno”

Alessandroè stato scarcerato e il suo avvocato ha già fatto sapere la sua. A parlare ora è stato proprio il diretto interessato che ha condiviso su Instagram ilintegrale dell’ordine di revoca della misura cautelare in cui ilsostiene che ilfra i due sarebbe stato.“Ilper le Indagini Preliminari, dott.ssa Anna Magelli, esaminata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è sottopostoAlessandro Roberto . con una misura meno afflittiva, avanzata dal difensore dell’indagato all’esito dell’interrogatorio svoltosi in data odierna; dato atto del parere espresso dal Pubblico Ministero favorevole alla sostituzione della misura in corso con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con ogni mezzo con la stessa; rilevato che l’indagato, nel corso dell’odierno interrogatorio, ha fornito la propria dettagliata e circostanziata ricostruzione dei fatti, negando di avere mai usato violenza fisica né nei confronti della ex compagna, né nei confronti dell’amico di quest’ultima; rilevato altresì che il difensore dell’indagato, a supporto delle dichiarazioni rese daAlessandro, ha prodotto gli screenshot delle chat intercorse tra quest’ultimo e la persona offesa, risalenti ai giorni immediatamente precedenti l’evento verificatosi la notte tra il 13 e il 14 novembre, dal cui contenuto traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di paura e/o timore in capo allanei confronti dell’ex compagno; in particolare, sembra poco compatibile con il turbamento e la paura che tipicamente conseguono ad una condotta sussumibile nel paradigma dell’art.