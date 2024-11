Biccy.it - Basciano da Corona racconta il suo rapporto con Codegoni, ma c’è un problema non indifferente

Leggi su Biccy.it

Alessandrooggi è stato ospite del nuovo podcast di Fabrizio, Falsissimo, ma l’audio della puntata è così compromesso che il racconto durato un’ora e mezzo si è capito malissimo, se non qualche frase qua e là. Non a caso i commenti sono tutti così:Da quel poco che si è capito, Alessandroha dichiarato che Sophieè una bugiarda (“mi aveva detto che era andata in quel ristorante una sola volta, invece ho scoperto che era una cliente“) e che era consapevole di vivere in una relazione malsana da parte di entrambi (“lei era consapevole, insieme a me, di aver commesso sbagli gravi – quanto i miei – all’interno di una relazione malsana. Lei questo lo scrive e me lo scrive in un messaggio. Questo messaggio me lo manda l’11 novembre“).da: “Sophie non si droga”Il video, che potete vedere qua sotto (vedere, perché ascoltare è molto difficile), continua con il racconto di una presunta scazzottata con un amico di Sophie: “Io non l’ho mai picchiato, lui è sceso dalla macchina in modo spocchioso e io ho tirato un colpo sul parabrezza della macchina e questo parabrezza si è rotto“.