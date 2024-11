Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alla cosmeticoressia, può sfociare in disturbi alimentari o di dismorfismo”: è allarme per la nuova ossessione dei baby influencer per la skincare e il make-up dei grandi

Sofia si siede davanti al suo specchio illuminato, la luce perfetta per il nuovo tutorial che sta per registrare. Ha solo 8 anni, ma il suo TikTok conta già più di 150.000 follower. Il suo pubblico adora le sue guide di-up, e ogni giorno, crea contenuti per i suoi fan. Oggi sarà un altro video dimattutina, come lo chiama lei. “Sono troppo emozionata nel farvi vedere i prodotti che mi ha regalato questa azienda cosmetica!” esclama Sofia, guardando dritta in camera con il suo sorriso contagioso. Indossa una fascia con orecchie di coniglio, che le tiene stretti i capelli dietro le spalle, pronta per iniziare la sua routine. Apre il primo flacone, una crema idratante arricchita con acido ialuronico e niacinamide. “Questo prodotto è fantastico per mantenere la pelle giovane e fresca,” spiega Sofia con serietà.