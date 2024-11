Lanazione.it - 24 novembre, 198 anni fa nasceva Collodi. Ma il suo Pinocchio dov’è nato?

Firenze, 242024 - Carlo, pseudonimo del giornalista e scrittore Carlo Lorenzini,a Firenze il 241826. Suo papà, Domenico, era un cuoco, mentre la mamma Angiolina era una sarta, ed entrambi lavoravano dai marchesi Ginori che finanziarono la formazione ragazzo. A Colle Val d’Elsa rimase in seminario dal 1837 fino al 1842, ma non diventò prete. Nel 1848 scelse di fare il soldato, e si arruolò volontario durante la prima guerra d’Indipendenza. 'Le avventure di. Storia di un burattino', raccolte in volume nel 1883 con un immediato successo editoriale, segnarono una svolta importante nella storia della letteratura dell'Ottocento, si confermano eterne e continuano ad attirare l'attenzione del mondo del cinema, dell'arte, del teatro e dei fumetti.che per tre, fino al dicembre del 1886 fu direttore del Giornale per i Bambini, pioniere dei periodici italiani per ragazzi, morì, arrivato all'apice del successo, il 26 ottobre 1890, a un mese dal suo 64esimo compleanno.