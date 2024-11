Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità eventi in città oggi pomeriggio è in programma un corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio promosso dall’Associazione nonunadimeno In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che decade lunedì 25 novembre all’evento sono attese circa quindicimila persone sfileranno lungo Piazza di Porta San Paolo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio via Celio vibenna Piazza del Colosseo via Labicana via Merulana e infine via dello Statuto fino alle 20 circa previste chiusure aldeviazioni o per 30 linee del trasporto pubblico aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità