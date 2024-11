Telefonata Austin-Katz su Gaza e Libano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.58 Il segretario della Difesa statunitense Lloyd, in un colloquio telefonico col suo omologo israeliano Israele, ha chiesto di "adottare misure per migliorare le terribili condizioni umanitarie a". Lo rende noto il Pentagono.ha anche ribadito "l'importanza di garantire la sicurezza delle Forze armate libanesi e delle forze Unifil in" e ha ribadito l'impegno degli Usa per una soluzione inconsenta ai civili israeliani e libaneesi vicini al confine di tornare a casa.