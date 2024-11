Se io non voglio, tu non puoi. La campagna antiviolenza che smonta i cliché

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – "Se io nontu non”. E’ lo slogan della nuovacontro la violenza di genere di ‘Una, nessuna, centomila’, che impiega tanti volti, maschili e femminili, dello spettacolo. Da Giorgia ad Andrea Delogu, da Fiorella Mannoia a Paola Cortellesi, da Luisa Ranieri a Vittoria Puccini. Ci sono Manuel Agnelli, Amadeus, Piero Pelù, Achille Lauro e tanti altri. Perché alla frase della donna ‘Se io non, tu non’ corrisponde un ‘Se tu non vuoi, io non posso’ dell’uomo. E’ così che dovrebbe andare, ma troppo spesso non va, in Italia e nel mondo. In tanti casi lui accampa scuse. “Lei era ubriaca”, “lei non mi ha fermato”, “ma stavamo insieme”, “ma lei era in silenzio”, “ma mi ha chiesto lei di salire”. Il video dellafa un lungo elenco di pretesti, deiin nome dei quali per un lungo tempo la violenza è stata giustificata, o anche solo tollerata.