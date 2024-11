Secoloditalia.it - Sara Kelany: “Con i nostri emendamenti al decreto flussi alleggeriamo il lavoro dei magistrati”

“Con questo emendamento, sostanzialmente stabiliamo che per le convalide dei trattenimenti la competenza non è più delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ma invece diventa della Corte d’appello in composizione monocratica. Questo per due ragioni: uno, perché sgraviamo sostanzialmente le sezioni specializzate in materia di immigrazione di una delle tante competenze che posseggono e facciamo sì che si possa velocizzare ildelle pratiche quotidiane; poi, innalziamo ad un giudice superiore – perché ricordo che i consiglieri di Corte d’appello sono giudici di maggiore anzianità e di maggiore esperienza – la cognizione rispetto ad una materia che tratta anche di diritti umani”. Così, in un’intervista a ‘La voce del patriota’, la deputata di Fratelli d’Italia,spiega il suo emendamento alche sposta la competenza in tema di migranti alle corti d’appello.