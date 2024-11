Metropolitanmagazine.it - Roma Arte in Nuvola: al via la quarta edizione

Con oltre 140 gallerie nazionali e internazionali, si riaprono per lavolta le porte diin, la grande fiera dimoderna e contemporanea della capitale, attesa da tutti gli appassionati di ogni forma d’visiva. Dal 22 al 24 Novembre ci si potrà immergere in una esperienza intellettuale e sensoriale a tutto tondo, in uno scenario d’eccezione come il centro congressi delladi Fuksas, in zona Eur. Lungo i corridoi e all’interno dei padiglioni si troveranno alcuni dei capolavori degli artisti più importanti degli ultimi due secoli, tra cui De Chirico, Guttuso, Picasso, Braque, Carrà, Canova. Ma la vera novità di quest’anno è la presenza delle sperimentazioni avanguardistiche correnti e dei lavori degli artisti emergenti. Cosa offreinPh: Michela Balzarottidigitale, futurismo,povera, fotografia, street art, pittura metafisica, installazioni: numerose e diversissime sono le anime presenti alla fiera ideata e diretta da Alessandro Nicosia.