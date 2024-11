Zonawrestling.net - Rampage 22.11.2024

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di, andato in onda dalla Santander Arena di Reading, Pennsylvania. Una serata che ci propne diversi incontri di coppia, tra cui spicca quello che vedrà riunite la campionessa femminile Mariah May e Mina Shirakawa. Inoltre il main event vedrà la Conglomeration contro il Dark Order.Mina Shirakawa & Mariah May vs Nyla Rose & Harley Cameron (2 / 5) Il match inizia con Mina e Nyla che si sfidano in un tentativo di greco-romana che si trasforma in un ballo. La situazione degenera quando Harley si autotaglia contro il volere di Nyla, creando tensione nel team. May e Shirakawa lavorano bene in coppia, utilizzando velocità e mosse combinate. Dopo una fase di controllo di Nyla Rose, May e Shirakawa riprendono il sopravvento. Il match si conclude quando le due eseguono una devastante doomsday bulldog su Harley Cameron.