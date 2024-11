Lanazione.it - "Poste, sportelli aperti anche nel pomeriggio"

Leggi su Lanazione.it

"Il Comune richieda al’apertura pomeridiana degli uffici postali". E’ la richiesta di Adesso Calcinaia che propone all’amministrazione comunale di bussare alla porta delleper chiedere l’ampliamento del servizio. "Siamo coscienti che il servizio svolto daItaliane Spa non rientra tra i servizi controllati e di competenza dell’amministrazione comunale ma si tratta comunque di un servizio che ha ripercussioni sulla vita dei cittadini", dichiarano i consiglieri di Adesso Calcinaia Matteo Becherini, Daniele Ranfagni, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani. Il gruppo politico calcinaiolo, rivolgendosi in particolar modo al sindaco Cristiano Alderigi, sostiene che negli anni sono diminuiti gli orari di apertura degli uffici postali "e oggi alcuno di questi, presenti sul nostro territorio comunale, non rimane apertonelle ore pomeridiane – continuano dal gruppo consiliare di opposizione –, infatti a seguito di tale condizione si stanno verificando concentrazioni importanti di utenti nelle ore mattutine con l’inevitabile incremento dei tempi di attesa, creando inoltre disagi a tutte quelle persone che la mattina lavorando non possono recarsi alle".