Oasport.it - Pallanuoto: risultati e classifica della settima giornata di Serie A1. Tutto facile per Pro Recco e AN Brescia

per il campionato diA1 dimaschile: sei gli incontri andati in scena in questo sabato, il turno si completerà domani con il posticipo tra Ortigia ed Iren Genova Quinto.per le primeclasse che proseguono a punteggio pieno: ANbatte il Posillipo in casa, nettamente vince la Proin trasferta a Firenze. Tra le inseguitrici RN Savona bene in casa del Catania ed altro successo di misura per la sorpresa Roma Vis Nova, vincente nel derby con l’Onda Forte.Sabato 23 novembreAN-Circolo Nautico Posillipo 16-11Nuoto Catania-RN Savona 14-22Training Academy Olympic Roma-Telimar 6-12De Akker Team-Trieste 13-12Onda Forte-Roma Vis Nova 12-13RN Florentia-ProWaterpolo 6-20Domenica 24 novembre15.