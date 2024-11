Gaeta.it - Milano, accoltellamento di un 18enne: fermati due ragazzi di 17 anni per tentato omicidio

Facebook WhatsAppTwitter Un’aggressione brutale ha scossomercoledì scorso, quando un ragazzo di 18è stato accoltellato per futili motivi in strada. L’episodio è avvenuto in via Leopardi, vicino alla sede del Tribunale per i minori, dove sono giunti rapidamente i soccorsi. Bandiere rosse si sono alzate nella comunità locale di fronte all’ennesimo atto di violenza giovanile, portando a un intervento immediato dei carabinieri. Le autorità hanno identificato e fermato due minori, entrambi di 17, accusati dia seguito di una serie di indagini condotte con efficienza.La dinamica dell’aggressioneSecondo quanto emerso, l’aggressione è scoppiata senza motivo apparente, alimentata da motivi estremamente futili. I duehanno avvicinato la vittima, che si trovava nella zona, entrando in un’incessante escalation di violenza.