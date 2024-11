Quotidiano.net - Manovra, Giorgetti chiede sacrifici. Moody’s conferma il rating dell’Italia

Servono. Da parte di tutti. Il ministro dell’Economia, Giancarlo, scandisce il concetto davanti ai sindaci riuniti per l’assemblea dell’Anci e preoccupati per i tagli previsti in. Ma il responsabile del dicastero di via Venti Settembre rivendica con forza la strategia della "prudenza nella gestione della finanza pubblica" che ha contribuito "alla revisione in rialzo dell’outlook per il nostro Paese da parte di due agenzie die al dimezzamento dello spread". Ieri sera, intanto, l’agenziahato il, stimando "una crescita moderata sotto l’1% nel 2024". L’intenzione del governo è di non abbassare la guardia sul fronte dellaricorda che la sessione di bilancio si colloca "in un contesto economico e istituzionale complesso, che vede da un lato l’entrata in vigore delle nuove regole di bilancio europee e dall’altro il permanere dell’incertezza geopolitica che da tempo caratterizza lo scenario internazionale".