Maenza, una vita sulle onde della creatività

È il 23 novembre 1974, e da una roulotte sul Colle dell’Osservanza viene trasmesso il primo segnale’Radio Bologna libera per l’accesso pubblico’: un esperimento pioneristico, provocatorio e di rottura nei confronti del monopolio Rai, che aprì la strada alla nascita di numerose radio libere in tutta Italia. Gli autori di questo rivoluzionario gesto furono Roberto Faenza, Elda Ferri, Mario Bertolini, Giorgio Finzi, Pier Luigi Franzoni e Salvatore, per tutti Rino, un uomo che ha segnato la storia di Bologna grazie alla sua carriera culturale, televisiva, musicale, politica e di promozione di pace. Oltre ad essere pioniereradio FM, fu infatti uno dei fondatori di Fonoprint, portò Carmelo Bene in città per il toccante omaggio, sulla Torre degli Asinelli, alla Bologna in ginocchio dopo l’attentato alla stazione del 2 agosto: un evento che è rimasto nella storia civile del Paaese.