Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 2-1, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: break e contro-break in avvio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 13.00LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)15-15 Largo il diritto lungolinea dell’no. Le difese estreme di Delo stanno mettendo in difficoltà.15-0 Servizio e diritto lungolinea di.La partita va giocata punto a punto. Nello sport non c’è niente di scontato.2-2 Dea segno con il diritto inside-out.40-30 Lungo il rovescio dell’no.40-15 Battuta vincente al centro.30-15sta un po’ patendo la difesa di De. Largo di poco il rovescio inrociato.15-15 Scappa via il rovescio in back del n.9 del mondo.15-0 Servizio e diritto di De.2-1 Lungo il rovescio di. Arriva l’immediatodell’no, propiziato da quel punto fortunoso sul 15-15.