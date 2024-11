Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 0-0, Test Match rugby in DIRETTA: inizia il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4?- Pallone rubato in touche!che torna nella metà campo avversaria con l’avanzata di Lamb.3?- Arriva subito il fallo della mischia azzurra. All Blacks che possono risalire il campo ed organizzare la manovra offensiva.2?- Peccato. Stavolta la rimessa è controllata daglini, ma arriva però un in avanti. Prima mischia con introduzione neozelandese.2?- Prima touche persa dagli azzurri, che ora ne avranno a disposizione una.1?- Drop di Garbisi,l’incontro.21:10 Haka tradizionale per gli All Blacks. Squadre che prendono posto nelle rispettive metà campo. Si parte!21:09 Si prosegue con l’attesissima haka, a danza maori che precede idella.21:06 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!21:05 E’ il momento degli inni nazionali.