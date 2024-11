F1 GP Las Vegas 2024 Sainz | Siamo vicini ora l’obiettivo è vincere

Leggi su Sportface.it

“Una qualifica molto complicata e combattuta. Eravamo piùdi quanto ci aspettassimo, pensavo addirittura di aver fatto la pole ma poi è arrivato Russell. Dobbiamo mantenere questa fiducia, domani poslottare per le prime posizioni avendo la possibilità di, che resta il nostro obiettivo”. Così Carloscommenta la seconda posizione in griglia dopo le qualifiche del GP di Lascon la sua Ferrari. “La strategia sarà diversa ovviamente – ricorda– si ripartirà da zero e vedremo come si comporterà la macchina con tanta benzina a bordo. Il titolo costruttori? Ci serve, non ci basta stare davanti alla McLaren per il vantaggio che hanno, considerando che poi si andrà in Qatar, che non dovrebbe essere una pista favorevole per noi”. F1 GP Las: “, ora” SportFace.