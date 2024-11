Secoloditalia.it - Conti pubblici, Osnato: anche Moody’s conferma che il governo è nella giusta traiettoria. E sul debito: citofonare Conte

, arrivaladi Mody’s che Marco(deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito) rilancia:l’agenzia con sede a New York, e che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali,che «il». L’intenzione dell’esecutivo è comunque quella di non abbassare la guardia sul fronte della manovra.Il ministro Giorgetti ricorda che la sessione di bilancio si colloca «in unsto economico e istituzionale complesso, che vede da un lato l’entrata in vigore delle nuove regole di bilancio europee. E dall’altro il permanere dell’incertezza geopolitica che da tempo caratterizza lo scenario internazionale». Quindi auspica: «Promuovere la domanda in unsto di grande incertezza è una delle chiavi cruciali per realizzare la crescita che abbiamo previsto nel 2025».