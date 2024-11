Lanazione.it - Caduta fatale nel vivaio. Assolti titolare e tecnico

Leggi su Lanazione.it

con formula piena, perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così, con la sentenza letta dal giudice Alessandro Buzzegoli, presidente del collegio, il processo per la morte di Sokol Rrahishta, 45 anni, esperto giardiniere, che perse la vita cadendo da una scala nelMati nel quale lavorava da tempo. Imputati, con l’accusa di omicidio colposo, per aver violato le norme per la prevenzione degli infortuni, ildell’azienda agricola Piante Mati, Paolo Mati, difeso dall’avvocato Cecilia Turco, e David Mochi, rappresentato dall’avvocato Lorenzo Pratesi. Entrambi sono staticon formula piena. "È stato un processo lungo e complesso – ha commentato l’avvocato Cecilia Turco –. Ma durante la lunga istruttoria è stato dimostrato che tutte le norme per la sicurezza sul posto di lavoro erano state rispettate".