Basket verso Italia-Islanda | Moretti e Poser lasciano il raduno ecco Melli e Ricci

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il rientro dell’Italdall’, con gli Azzurri del ct Pozzche hanno conquistato una convincente vittoria in quel di Reykjavik. Adesso lo sguardo si sposta a Reggio Emilia, dove lunedì ci sarà la seconda sfida alla compagine islandese. In caso di vittoria, l’conquisterebbe la matematica qualificazione a Euro2025 con due partite di anticipo. Tempo di cambi nel gruppo azzurro, con Davidee Federicoche sono stati autorizzati a lasciare il. Arrivano invece il Capitano Nik, Giampaolo, Diego Flaccadori, Guglielmo Caruso e Dame Sarr. Gli ultimi due impegni degli Azzurri nelle Qualificazioni saranno il 20 febbraio 2025 in Turchia e il 23 febbraio 2025 in casa contro l’Ungheria.ilSportFace.