Dilei.it - Angela Melillo a Verissimo: “Mia figlia Mia è stata un miracolo. Avuta contro il parere dei medici”

Leggi su Dilei.it

Una gravidanza difficile di cui non aveva mai parlato: ospite diha confessato a Silvia Toffanin le difficoltà che hanno accompagnato la nascita di suaMia, oggi 16enne. A causa di una grave infezione, infatti, la showgirl ha dovuto affrontare una gestazione molto complessa, scegliendo anche di andareildei: “Mia è il mio grande dono” ha sottolineato commossa.: “Miaè un”Tra i volti più amati del piccolo schermo,è anche una mamma affettuosa e presente per Mia, la sua16enne. Eppure, quando scoprì di essere incinta, la showgirl si trovò a fare i conti con una situazione molto complessa, come ha rivelato nello studio dia Silvia Toffanin.