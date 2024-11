Ilrestodelcarlino.it - Allarme sociale, oltre 200 famiglie in difficoltà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regina si appresta a vivere il Natale, ma ancora una volta i morsi della povertà si fanno sentire. Ed arriva un dato da Palazzo Mancini che fa riflettere: il bando, appena chiuso, per le domande di assegnazione di contributi per la mensa alle scuole elementari ha fatto registrare 106 richieste da parte dicattolichine. E non finisce qui. "L’emergenzaè altissima – spiega Roberto Franca, consigliere comunale di maggioranza, della lista "Idee in Comune" – ed è per questo che ci siamo battuti per arrivare ad un fondo di sostegno per i buoni mensa che si aggira sulle 50.000 euro rispetto agli anni scorsi quando vi erano poche migliaia di euro". Ma giungono altri numeri da altri settori sociali che fanno capire lepresenti sul territorio: "Ci sono140che chiedono una casa – continua Franca – e ci stiamo adoperando per migliorare e perfezionare gli alloggi popolari.