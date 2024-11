Isaechia.it - Alessandro Basciano sottoposto a tre ore di interrogatorio: “Turbato e sorpreso, ha confermato che lui non c’entra con questa faccenda”

Leggi su Isaechia.it

, 35enne dj e influencer, arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, ha respinto tutte le accuse durante undurato tre ore. L’udienza si è svoltamattina presso il carcere di San Vittore davanti alla gip Anna Mangelli, doveha cercato di chiarire la sua posizione.L’avvocato di, Leonardo D’Erasmo, ha dichiarato al termine dell’:L’ho trovato moltodi essere coinvolto in una situazione del genere per qualcosa che non ha commesso. Ha risposto a tutte le domande, fornendo la sua versione dei fatti. È dispiaciuto, afflitto e addolorato, ma fiducioso che la giustizia farà il suo corso.Secondo la difesa,sarebbe estraneo alle accuse mosse dalla procura, che lo incrimina per presunte persecuzioni e minacce contro Sophie Codegoni, 23enne modella e influencer, madre della sua secondogenita Céline Blue.