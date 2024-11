Alessandro Basciano scarcerato dopo 24 ore revocato l’arresto per stalking su Sophie Codegoni | Le chat raccontano un’altra storia

Leggi su Open.online

Arrestato, anzi no., influencer 35enne, ha passato appena 24 ore in carcere, a San Vittore a Milano. Ieri la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva emesso l’ordinanza di arresto a suo carico per le accuse diai danni della ex, modella e influencer da cui ha avuto una figlia che oggi ha 18 mesi. Oggi però quell’ordinanza è stata revocata. Lo ha annunciato il legale dell’uomo, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che già stamattina –un interrogatorio durato quasi tre ore – aveva anticipato la svolta. «Il mio assistito è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto turbato», aveva detto D’Erasmo, aggiungendo però che «ha dato la sua versione e le prove sui fatti e sono fiducioso che presto avremo novità importanti».