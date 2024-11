Gaeta.it - Aggressione al sindaco di Castelvenere: tentato furto e preoccupazione per la sicurezza pubblica

L'subita daldi, Alessandro Di Santo, ha scatenato un'ondata di allarme tra i cittadini e le forze dell'ordine. Un episodio che mette in luce una problematica crescente riguardante lanelle comunità, specialmente in quelle aree meno urbanizzate. Il tentativo di rapina, avvenuto nella villa del, ha messo in evidenza non solo il vigore con cui i malviventi hanno agito, ma anche la necessità di intensificare il controllo del territorio.Ricostruzione del fattoNei giorni scorsi, quattro individui incappucciati hannodi forzare l'ingresso nella residenza del primo cittadino, dando vita a una violenta colluttazione. Le parole di Di Santo, che ha dichiarato che sarebbe ricorso all'uso di un'arma se avesse avuto la possibilità di difendere la propria famiglia, rivelano l'intensità della paura che attanaglia non solo lui, ma anche altri cittadini vittime di crimine.