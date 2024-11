Ilrestodelcarlino.it - “Abbandonato dopo l’adozione, la mia storia di dolore e riscatto”

Modena, 23 novembre 2024 – Prima adottato, poisoli quattro giorni. È unache comincia da lontano, precisamente in Brasile, quella che il giovane Douglas Dall’Asta si è convinto a raccontare a cuore aperto e a mettere nero su bianco tra le pagine di un libro. Unatravagliata, segnata da unche ancora oggi il ventisettenne continua a conservare nel suo sguardo, ma soprattutto unapiena di interrogativi che cercano risposta. Era ancora un bambino, infatti, quando Douglas fu adottato in Brasile da una coppia del Cremonese che, una volta arrivati in Italia, lo abbandonò soltantoquattro giorni: “Un trauma che ancora porto dentro – confessa il ventisettenne – e che ora mi sono deciso a raccontare, non senza fatica”. Da quel momento, per il giovane, è iniziata la spola tra una comunità e l’altra fino all’età di diciotto anni, per poi precipitare, una volta lasciato solo, nel labirinto della vita in strada, tra dipendenze e piccoli reati.