25 novembre, Dante Alighieri diventa ‘donna’ con l’Ia per sensibilizzare

Firenze, 232024 –ha cambiato sesso. E lo ha fatto, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25), per mano dell'artista e designer Daniel Salvi, che è solito adoperare l’intelligenza artificiale, la fotografia e il fotoritocco per realizzare ritratti di “dee e muse”.prende così nella sua opera le sembianze di una giovane ragazza dai capelli fluenti, immersa nel buio della “Selva Oscura”. Si tratta di un messaggio, ha spiegato Salvi, “a favore della completa parità di genere e contro la violenza sulle donne”. Da Firenze e la Toscana, dove tutto è cominciato, per portare questo messaggio in tutto il mondo. L’opera diventerà infatti il fulcro di una mostra multisensoriale immersiva ed itinerante, che includerà una colonna sonora originale dell’artista e un profumo originale ispirato alla "Selva Oscura”.