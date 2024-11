361magazine.com - X Factor: come è andata la serata degli inediti

Leggi su 361magazine.com

L’attesa quinta puntata dei LiveLa quinta puntata di X2024,in onda ieri sera, ha segnato una svolta cruciale per la competizione. Sono stati definiti i semifinalisti e presentati per la prima volta dal vivo glidei concorrenti, disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali. Tra tensioni al tavolo dei giudici e colpi di scena, l’eliminazione di LOWRAH, ultima concorrente della squadra di Paola Iezzi, ha chiuso unacarica di emozioni.La: punti salientiEsibizioni di apertura: Paola Iezzi e Giorgia, conduttrice dello show, hanno dato il via allacon un medley di hit storiche del pop, da “Vogue” di Madonna a “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston.Ospiti: I ComaCose hanno presentato il loro nuovo singolo “POSTI VUOTI” e un medley di successi“Fiamme negli occhi” e “MALAVITA”.