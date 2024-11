Lettera43.it - Una puntata di X Factor dal vivo tra finzioni, applausi a comando e vincitori annunciati

Siamo andati a vedere unadi Xdal. Un curioso destino attraversa le nascenti carriere dei concorrenti di Xda qualche anno a questa parte: esibirsi al Repower Theatre di Assago, a due passi da quel Forum che è meta ambitissima e quasi fondamentale per le aspiranti popstar del nostro Paese. Le quali però hanno una altissima probabilità di vederlo solo dall’esterno, una volta finito il programma, mentre si dirigono alle auto che riportano chi è passato al loft, o agli alberghi che invece sono la mesta destinazione di chi è stato eliminato. Sorte capitata giovedì sera a Lowrah, l’ultima concorrente del team Paola Iezzi, rea di essere troppo bella (e anche brava) in un mondo governato da giudici maschi. Bella lezione di vita, benvenuta in questo ambiente, avrebbe detto un vecchio pc sparando la musichetta composta da Brian Eno per lanciare Windows.