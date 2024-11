Udine20.it - Udine: ad Artegna torna “Purcit in staiare”

RIadper due weekend consecutivi il 15-16-17 e 22-23-24 novembre la manifestazione enogastronomica “in“, giunta alla 26esima edizione. I prodotti al centro della festa sono lavorati artigianalmente dai norcini arteniesi, che offrono degustazioni culinarie ed effettuano dimostrazioni della lavorazione.è il termine friulano per indicare il maiale. La stàiare è un antico ballo friulano, importato dalla Stiria asburgica, che si eseguiva nelle tradizionali sagre paesane. La danza assunse poi caratteristiche tipicamente locali. Si tratta di una danza rustica, simile alla mazurca. Il tema della Stajare è stato inserito da Beethoven nella sua Sonata opera 81a dal titolo “Das Wiedersehn” (L’incontro).“in“ è quindi una festa per rivivere l’atmosfera gioiosa che ogni anno alla fine di novembre si creava nei borghi friulani in occasione della macellazione del maiale casalingo, il bene più prezioso della famiglia.