Bergamonews.it - Trasporto pubblico a Bergamo, venerdì 29 novembre possibili disagi per lo sciopero contro la manovra

. Atb e Teb comunicano che29potrebbero verificarsisui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1-Albino Teb durante tutta la giornata lavorativa a causa dellonazionale plurisettoriale proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uilladi bilancio del Governo e nel rispetto delle seguenti fasce di garanzia: dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30.Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, durante tutto l’arco della giornata. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente(11 aprile, ndr), proclamato dalle stesse sigle è stato pari al 60% per Atb e al 0% per Teb.Atb Point, in Largo Porta Nuova 16 ariceve solo su appuntamento dalle 8.