The Piano Lesson | il film di Netflix è basato su una storia vera?

The: ildisu una?Il debutto alla regia di Malcolm Washington, The, è undrammatico storico che analizza il ruolo dell’eredità e del passato nella costruzione della realtà attuale. Lasi svolge a Pittsburg nel 1936 ed è incentrata su unforte di famiglia che si trova nella casa di Doaker Charles. Sulla scia della Grande Depressione, la famiglia è combattuta su cosa fare delforte di famiglia. Il giovane Boy Willie Charles vuole vendere lo strumento e usare i profitti per comprare la terra che ha visto la schiavitù dei loro antenati. D’altro canto, sua sorella Berniece vuole tenere ilforte – che contiene ladella famiglia attraverso le incisioni lasciate dai loro antenati – come monumento del passato della famiglia Charles.