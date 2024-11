Ilfattoquotidiano.it - Tassa sugli extraprofitti bancari, la Spagna non lascia e anzi “raddoppia” il prelievo sui big

A differenza che in Italia, inunadelle banche esiste per davvero. E non solo. Alla fine il governo Sanchez, è riuscito a prorogarne l’applicazione. È passata pure la possibilità di alzare ildal 4,8% fino al 7% per le banche di maggiori dimensioni. Colossi come Bbva e Santander potrebbero dover pagare questa aliquota, mentre per gli istituti più piccoli ilpotrà scendere fino all’1%.Questa nuova ridefinizione delha provocato effetti sui titoli degli istituti di credito iberici. In rialzo, naturalmente, quelli che beneficiano della nuova distribuzione, in flessione gli altri. La nuova“mette più pressione sui grandi gruppi”, hanno affermato in una nota gli analisti di Jefferies. L’aliquota più elevata si applicherà alle banche che realizzano più di 5 miliardi di euro di ricavi da margine di interesse e commissioni.