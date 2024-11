Ilgiorno.it - Spinto sotto un treno. Arriva la condanna ai “bulli“ della stazione: lavori di pubblica utilità

Hanno ottenuto la messa alla prova per 2 anni e 4 mesi per estinguere con l’affidamento adii reati contestati a vario titolo di tentato omicidio e tentata rapina i due quindicenni che nel gennaio 2023 hanno aggredito un coetaneo alladi Seregno, spingendoloun. La vittima rimase miracolosamente incastrata tra la banchina e le ruotecarrozza, ma picchiò violentemente la testa. Era un quindicenne di Lentate sul Seveso, che era finito in ospedale e ha poi dovuto affrontare un lungo periodo di cure fisiche e psicologiche. Per la sola colpa di avere scambiato messaggini con una ragazzina a cui era interessato uno dei baby aggressori. Per i due adolescenti, uno di Desio e l’altro di Seregno, il Tribunale per i minorenni di Milano non aveva convalidato il fermo eseguito dai poliziottiQuestura di Monza per mancanza del pericolo di fuga, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelaredetenzione in un istituto di pena minorile per il ragazzo che hail coetaneo verso i binari e il collocamento in una comunità protetta per il presunto complice del fatto.