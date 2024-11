Fanpage.it - Sonia Bruganelli: “Io e Carlo Aloia non ci ritiriamo da Ballando. Le persone mi dicono di rimanere”

Leggi su Fanpage.it

Dopo una settimana piuttosto difficile, in cui ha messo in dubbio la sua permanenza acon le Stelle,ha fatto sapere che lei erimarranno in gara. "Il pubblico si affeziona, mi dice di rimanere", ha raccontato. In puntata un infortunio l'ha rallentata e in questi giorni anche l'assenza del compagno per la nascita della figlia.