Secondo turno di Copa del Rey | data del sorteggio due partite in sospeso 14 secondi club RFEF…

2024-11-22 00:42:56 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:La vittoria della Real Sociedad contro Jove Español di 0-5 al José Rico Pérez di Alicante è servito a confermarlo 54 delle 56 squadre farà parte delround di Coppa del Re. Successivamente si terrà ilper ilsuccessivo Mercoledì 27 novembre alle 13:00 -Tempo peninsulare spagnolo-, ma è in attesa dei risultati del Scuola Parla – Valencia e Manises – Getafe. Entrambe le, rinviate come quella della squadra di San Sebastian e della squadra di Alicante a causa della DANA che ha colpito la Comunità Valenciana, si giocheranno prossimamente Martedì 26 novembre. Per quanto riguarda gli annunci che già conosciamo, dobbiamo evidenziarli l’equità dei rappresentanti che esiste dalla Prima Divisione alla Seconda RFEF.