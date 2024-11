Romadailynews.it - Roma: riprogettare città delle 97 mila imprese femminili, donne in prima linea per il rilancio

Le 97della Capitale riprogettanoe rilanciano lain un’ottica di sostenibilità e inclusione. Orti urbani e acquisti sostenibili nei mercati rionali, cohousing pervittime di violenza o in emergenza abitativa, sistemi di illuminazione intelligenti che si attivano al passaggio dei pedoni, aumentando la sicurezza notturna. E ancora: più asili nido e scuole dell’infanzia, tariffe agevolate, aree attrezzate nei parchi pubblici per l’attività fisica. Nel documento programmatico “Futura” della federazione Terziario Donna di Confcommercio sono 12 le proposteimprenditricine per unamigliore, ispirate alle migliori pratiche dall’estero, come le biblioteche multifunzionali sul modello di quelle di Helsinki in Finlandia, dove sono previsti spazi di formazione e comfort per le madri con i loro figli, idonei anche per le persone autistiche.