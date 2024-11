Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di avere un brutto raffreddore invece era un batterio mangia-carne. E’ come se uno squalo mi avesse morso il sedere”: il racconto dell’ex pompiere

Un, apparentemente innocuo, si è trasformato in un incubo per Simon English, 55 anni, un exdello Yorkshire, che si è ritrovato a combattere per la vita contro un’infezione trasmessagli da un”. Quello che sembrava un normale malanno stagionale si è rivelato essere in realtà una fascite necrotizzante, una rara un’infezione batterica che distrugge i tessuti e può portare alla morte. Simon ha trascorso tre mesi in terapia intensiva, dove è stato “vicino alla morte”, e ha dovuto sottoporsi a una colostomia per permettere alla ferita di guarire. “Sembra che unomi abbiail”, ha scherzato English, ripercorrendo ai microfoni del Daily Mail il calvario che lo ha tenuto in terapia intensiva per tre mesi.Il calvario di Simon è iniziato a fine marzo con sintomi simili a quelli di un: febbre, tosse e stanchezza.