Lanazione.it - Pene e giustizia. Una lezione per gli studenti

Leggi su Lanazione.it

Glie il mondo della legge. L’appuntamento è lunedì nell’aula magna del liceo scientifico nell’ambito della settimana edizione di "Immaginati avvocato - Quale pena per quale". L’evento si tiene all’esito di un ciclo di incontri preparatori nelle quarte e quinte classi di 34 scuole superiori di tutta la provincia, con la partecipazione di 500, in cui avvocati pistoiesi hanno trattato il tema della pena e della sua funzione, sollecitando nei ragazzi riflessioni in particolare sull’esperienza del carcere e sull’istituto dellariparativa. Nell’iniziativa avvocati eincontreranno il professore di filosofia del diritto dell’Università di Firenze Emilio Santoro, il regista, sceneggiatore e scrittore Davide Ferrario, l’Associazione di Volontariato Il Delfino nella persona di Sauro Gori e l’AdsPolisportiva Pallalpiede che dal 2014 allena con l’ex calciatore Fernando Badon la squadra di calcio di detenuti nella casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova.