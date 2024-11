Orban sfida a Cpi e invito a Netanyahu

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.37 Il primo ministro ungherese,, il cui Paese detiene la presidenza di turno Ue, annuncia che inviterà l'omologo israeliano,, per protesta contro il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro il leader israeliano. Inviterò"a venire in Ungheria, dove posso garantirgli che la sentenza della Corte penale inteernazionale non avrà alcun effetto", ha detto alla radio statale."ha assicurato al'immunità", conferma il portavoce del governo ungherese,Kovacs.