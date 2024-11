Thesocialpost.it - Omicidio Francesca Deidda: il marito ha confessato di averla uccisa

Il marito di Francesca Deidda ha confessato: dopo oltre sei mesi in cui si è sempre dichiarato innocente ha ammesso le proprie responsabilità Igor Sollai, il 43enne attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per aver ucciso e nascosto il corpo della moglie. Francesca Deidda, di 42 anni, era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso. I suoi resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.