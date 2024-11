Nuoto 30 azzurri per i Mondiali in vasca corta a Budapest | c’è Martinenghi

Leggi su Sportface.it

A meno di venti giorni dall’inizio deidiin, il direttore tecnico Cesare Butini ha ufficializzato i convocati per la manifestazione in programma adal 10 al 15 dicembre. 30 atleti voleranno in Ungheria per provare a migliorare il record di medaglie (in) del 2022 a Melbourne. Due anni fa furono 16 con 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Stessa cifra dell’edizione precedente (2021) di Abu Dhabi (5 ori, 5 argenti e 6 bronzi). Un contingente giovanissimo quello italiano con sette atleti nati tra il 2004 e il 2007 e tredici tra il 2000 e il 2003. Tanti ragazzi promettenti, tra cui Sara Curtis, Ludovico Art Viberti, Simone Cerasuolo e Sofia Morini, che dovranno imparare dai veterani Nicolò, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi e Benedetta Pilato, classe 2005 ma già con grande esperienza europea e mondiale.