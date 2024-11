Terzotemponapoli.com - Napoli: il reparto offensivo, i tifosi, come sarà il mercato

Ildel: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “La squadra partenopea ha bisogno dei gol di Romelu Lukaku per migliorare il trend di una prima linea che non sta rendendo secondo le attese. L’attuale attacco è il peggiore visto all’opera negli ultimi 13 anni di. Per trovarne uno analogo dopo 12 giornate bisogna tornare alla stagione 2011-2012. Era ildi Mazzarri che annoverava Cavani e Lavezzi, ma anche Lucarelli, Mascara ed una meteoraChavez”.IdelSarò con te, e tu non devi mollare.Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Per battere la nuova Roma di Ranieri alnecessario il sostegno del pubblico di Fuorigrotta. Tifo che ha risposto presente in tutte le gare giocate.