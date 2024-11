Dilei.it - Musica trap: come influisce sul comportamento dei giovani

Leggi su Dilei.it

Dalle casse dell’oratorio, da quelle a bordo piscina, direttamente dal campus estivo dei bambini, sino allo schermo della tv, laha trovato inspiegabilmente tutte le porte aperte, anche quelle che dovrebbero proteggere i nostri figli e le nostre figlie. Il suo impatto suinon è una questione marginale, in quanto la collettiva esposizione alla violenza, alla misoginia, alla discriminazione di genere potrebbe avere conseguenze sulla formazione del pensiero dei ragazzi/ragazze.Ce lo siamo domandate tante volte, da mamme e papà ma anche da educatori ed educatrici,sia possibile che certi linguaggi e comportamenti aggressivi e discriminatori si siano insinuati nelle nostre case, arrivando sino alle labbra dei più piccoli.Spesso giudicanti verso i, non ci siamo però accorti di essere stati noi a far entrare in casa improperi sessisti, oggettivizzazione dell’altro, tra rime piuttosto esplicite fatte di coltelli, metalli pesanti, promesse di violenze future e spedizioni punitive.