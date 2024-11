Romadailynews.it - MieleinUmbria sabato a Palazzo Trinci XXVI edizione

Leggi su Romadailynews.it

Foligno – Alla tradizionale mostra Mercato del miele e della Coltura delle api in Umbria, quest’anno è stato attribuito un valore ancora più importante di quanto riservato alle precedenti venticinque edizioni.Presentando la manifestazione, l’assessore Michela Giuliani, aveva ricordato: “si rinnova la tradizione di una rassegna che conferma il ruolo di Foligno come città amica delle api. È un evento che funziona, tra divulgazione e intrattenimento”.Invece per Luca Ciampelli, presidente dell’Apau,: “Foligno riserva uno spazio importante al mondo dell’apicoltura. Le api soffrono i cambiamenti climatici e bisogna far conoscere ai giovani la loro importanza per l’ecosistema. Proprio quest’anno, per le condizioni meteo, le api sono state alimentate. Occorrono finanziamenti specifici e questo aspetto sarà anche al centro del convegno di domenica”.