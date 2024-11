Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, raffiche di vento oltre i 200 km/h: estesa l’allerta arancione

Fortissimedi, rischio mareggiate e neve a bassa quota stanno colpendo la Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha riferito che lehanno toccato 100 km/h all’isola di Gorgona, 90 km/h sul litorale e hanno superato i 200 km/h sull’Appennino tosco-emiliano. “È attesa una ulteriore intensificazione del“, ha scritto Giani.Leggi anche: Addio a Giuseppina Molinari: a 103 anni fu fermata al volante senza patenteIl mare in burrasca ha prodotto onde alte 3 metri all’isola di Gorgona e 2,7 metri a Pisa (Gombo). La neve ha imbiancato Abetone, val di Luce, San Pellegrino in Alpe e Monte Amiata, senza particolari criticità. Le forti piogge, invece, hanno allagato il sottopasso al km 5,600 della statale 719 Prato-Pistoia, costringendo alla chiusura temporanea in direzione Prato.