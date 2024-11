Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 20-25, l’Imoco comanda dopo un intenso primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Se ne va l’attacco di Daalderop!SET!20-24 Mani-out di Zhu, quattro set point.20-23 Preciso l’attacco di Daalderop.19-23 Di potenza Fahr!19-22 Paola Egonu non sbaglia mai!18-22 Altro buco per terra per Gabi: time-out per Lavarini.18-21 Fantastica la diagonale di Gabi.18-20 Sulla riga l’attacco di Egonu.17-20 Haak colpisce Orro che va a sincerarsi delle condizioni della sua avversaria.17-19 Orro risolve alla grande un durissimo scambio.16-19 Sylla sparacchia via senza trovare tocchi del muro.16-18 Clamorosa difesa di Gabi che poi attacca alla grande.16-17 Ancora Haak!16-16 Sylla riceve e chiude l’opera con una bellissima schiacciata.15-16 Attacco veloce in un fazzoletto di Zhu.15-15 Egonu stronca il muro di Chirichella.