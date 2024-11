Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Ferrari in scia a Mercedes e McLaren sul giro secco in FP2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50 Buon tempo d’attacco a inizio long-run di Leclerc in 1’38?4. Piastri rallenta ma resta comunque molto competitivo in 1’38?2.7.48 Piastri vola in 1’37?3, si migliorano Norris in 1’38?2 e Verstappen in 1’38?9. Più lenti Sainz e Russell sull’1’39”.7.47 Norris inizia la simulazione di passo gara con un interessante 1’38?8, mentre Verstappen si lancia con 1’39?5. Molto più veloce Piastri in 1’38?1.7.45 Comincia il long-run di Norris, Russell, Piastri, Sainz e Verstappen, tutti con gomme medie.7.43 In quest’ultima fase di FP2 i team dovrebbero concentrarsi su una breve simulazione di passo gara.7.41 Pausa molto breve per portare fuori dal tracciato la Williams di Albon. La pit-lane è già aperta e si può tornare in pista per gli ultimi 19 minuti della sessione.